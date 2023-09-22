الملك تشارلز يزور سان جيرمان والخليفي يهديه قميص الفريق (فيديو)

زار ملك إنجلترا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا نادي باريس سان جيرمان، على هامش زيارة الأخير لفرنسا، حيث التقاه ناصر الخليفي رئيس النادي.

وأكد الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على شبكة الإنترنت، أن الخليفي الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة باريس سان جيرمان الخيرية، عرض على الملك تشارلز وزوجته كاميلا المبادرات المبتكرة التي تقدمها مؤسسة النادي من أجل تنمية الشباب والمجتمع.

وتواجد الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا في ضاحية سان دوني بحضور بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس بلدية سان دوني، ماتيو هانوتين، وسفراء المؤسسة الخيرية التابعة للنادي ماري أنطوانيت كاتوتو وبريسنيل كيمبيمبي، إضافة إلى نحو 100 طفل من ضاحية سان دوني ممن استفادوا من دورة تدريبية في كرة القدم.

استقبل ناصر غانم الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا#باريس_سان_جيرمانpic.twitter.com/w1GZkRXApT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 21, 2023

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وقدم الخليفي هدية للملك تشارلز الثالث وهي عبارة عن قميص باريس سان جيرمان مكتوب على ظهره اسم الملك مرفقا بالرقم 3.

في هذه الأثناء أكدت شبكة "مونت كارلو" الفرنسية أن هذه الخطوة لم تكن مدرجة في الأجندة الرسمية لزيارة الملك تشارلز لفرنسا، حيث كان من المخطط أن يلتقي ملك إنجلترا شبابا فرنسيين مهتمين بالرياضة على هامش تنظيم بلادهم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية صيف العام القادم 2024، والتي تحتضن حاليا فعاليات كأس العالم للرغبي.

المصدر: "وسائل إعلام"