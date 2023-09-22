رسميا.. أرسنال يمدد عقد أوديجارد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد عقد لاعبه مارتن أوديجارد، في بيان أصدره عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة.

وأشار "الغانرز" في بيانه الرسمي إلى أن أوديجارد وقع على تعاقد يمتد 5 مواسم، ليرتبط بأرسنال حتى صيف 2028.



وعلق أوديجارد على تجديد عقده، قائلا: "سعيد للغاية بهذه الخطوة، ومتحمس لما هو قادم، أرسنال مثل بيتي، فهو المكان الذي شعرت فيه بالاستقرار منذ اللحظة الأولى".

A place where Martin beløngs ❤️ pic.twitter.com/UUqnAQRPfF — Arsenal (@Arsenal) September 22, 2023

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وأضاف اللاعب النرويجي الدولي: "قرار التجديد كان سهلا، لأن ما يمر به النادي حاليا فترة استثنائية، أريد أن أكون جزء منها".



ويلمع مارتن أوديجارد البالغ 24 عاما مع "الغانرز" منذ بداية الموسم الجاري، حيث حصل مؤخرا على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه الأولى لدوري أبطال أوروبا ضد آيندهوفن الهولندي.



ويلعب أوديجارد بصفوف أرسنال منذ يناير 2021 عندما انضم من ريال مدريد على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادي اللندني بند ضمه نهائيا خلال صيف العام نفسه.

المصدر: "وكالات"