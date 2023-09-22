ميسي: أنا أحق بالكرة الذهبية

يرى ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، أنه الأحق بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

ودخل ميسي في حوار ضاحك مع ممثل كوميدي أرجنتيني، عبر برنامج "أولغا" على شبكة يوتيوب، حيث سأله: "من يستحق الكرة الذهبية أنت أم هالاند؟".

ورد ليو: "أستحق الفوز بالجائزة، لأنني فزت بكأس العالم"، ليقاطعه المحاور: "ولكن إنييستا فاز بمونديال 2010، ولم يحصل على الكرة الذهبية".

Lionel Messi on potentially winning his eighth Ballon d'Or:



"[The Ballon d'Or] is a beautiful honor, but I was lucky to win everything: the Champions League, league titles, Copa America, World Cup. These are the important awards." 🏆



(via @olgaenvivo) pic.twitter.com/MpSfEWFOqX — ESPN FC (@ESPNFC) September 21, 2023

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وأجاب قائد التانغو ضاحكا: "نعم.. لأنني سجلت أهدافا أكثر من إنييستا في 2010"، ليرد الممثل الأرجنتيني: "أنت على حق تماما، إذا هالاند الأحق بالجائزة هذا العام، لأنه سجل أهدافا أكثر منك".

واصل ميسي حديثه: "الكرة الذهبية شرف كبير، كنت محظوظا بالفوز بكل شيء في كرة القدم، مثل كأس العالم، وكوبا أمريكا، ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الألقاب المحلية، فهي أكثر أهمية من الكرة الذهبية".

وختم قائد منتخب الأرجنتين تصريحاته: "كل الجوائز الفردية التي فزت بها مثل الحذاء الذهبي والكرة الذهبية، موجودة في متحف نادي برشلونة".

ويعد النجم الأرجنتيني صاحب الرقم القياسي في الفوز بالكرة الذهبية برصيد 7 مرات، ويتنافس ضمن قائمة تضم 30 لاعبا للفوز بالجائزة هذا العام.

المصدر: "وسائل إعلام"