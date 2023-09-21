ناقد سعودي: ما قدمه نيمار في مباراة واحدة يضاهي ما قدمه رونالدو في عدة مباريات (فيديو)

أشاد الناقد الرياضي السعودي عبد الرحمن الجماز، بأداء النجم البرازيلي نيمار المنضم إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال الجماز خلال تصريحات عبر قناة السعودية الرياضية: "كانت هناك مفاضلة الهلال في البداية بين التعاقد مع نيمار أو ميسي، وفي النهاية جاء نيمار".

وعما يثار حول عدم ترحيب جمهور الهلال بقدوم نيمار، واعتقادهم بأنه سيتسبب في الكثير من المشاكل لفريقهم مستقبلا، قال الناقد السعودي: "الهلال يحتاج نيمار مثلما يحتاج النصر لرونالدو، ونيمار في مباراة واحدة قدم ما قدمه رونالدو في عدة مباريات، لكن الفائدة التي قدمها كريستيانو للنصر والكرة السعودية كبيرة".

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وكان نيمار خاض مباراته الأولى مع الهلال قبل أسبوع عندما دخل بديلا في لقاء الرياض، وقدم أداء رائعا ليساهم في فوز عريض لفريقه بستة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ولكن النجم البرازيلي تعرض لانتقادات لاذعة، بعد تراجع أدائه في آخر مباراتين للهلال ضد نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا (1-1) وضد ضمك (1-1) ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري السعودي، حيث كان أداء النجم البرازيلي باهتا ولم يرق لتطلعات جماهير فريقه.

المصدر: وكالات