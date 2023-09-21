تصديات بونو تنقذ الهلال من سقوط مدو أمام ضمك (فيديو)

أنقذ الحارس المغربي الدولي ياسين بونو، فريقه الهلال من خسارة مفاجئة أمام مضيفه ضمك (1-1)، في مباراة جمعت الفريقين يوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري السعودي.

وافتتح النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا باب التسجيل للهلال في الدقيقة التاسعة، وبعدها تراجع أداء لاعبي الهلال وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار الذي ظهر بوجه شاحب.

تمريرة نيمار الرااااااااائعـة ..

اسيست سالم المُميز

إنهاء البرازيلي مالكوم 💙



😨😨😨 https://t.co/xMTxtqjW2q — سهم (@1SMi_) September 21, 2023

ونجح ضمك في تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 58، من ضربة حرة مباشرة نفذها نيكولاي ستانسيو، وتحمل بونو جزءا من المسؤولية في تلقي شباكه لهذا الهدف.

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هدف ضمك الاول على الهلال



😨😨😨😨😨😨😨😨 pic.twitter.com/hWczzhrx5D — سهم (@1SMi_) September 21, 2023

ولكن الحارس المغربي كان أفضل لاعب في المباراة بصفوف الهلال، حيث أنقذ فريقه من تلقي هدف في أكثر مناسبة بتصديه لعدة كرات وتسديدات.

بونو ينقذ جيسوس للمره السادسه اليوم pic.twitter.com/Hrv8ELdmXA — Auz (@i3ziz77) September 21, 2023

وبهذه النتيجة، يرتقي فريق الهلال إلى صدارة ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين مؤقتا برصيد 17 نقطة، بينما رفع ضمك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ15.

المصدر: RT