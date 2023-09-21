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صلاح على الدكة في لقاء ليفربول ولاسك

الرياضة

صلاح على الدكة في لقاء ليفربول ولاسك
AP
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أعلن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه لاسك لينز النمساوي، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي.

وقرر كلوب، الاحتفاظ بمعظم نجوم فريقه على دكة البدلاء وعلى رأسهم المصري محمد صلاح.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

كيليهر - إيندو - فان دايك - كوناتي - دياز - نونيز - إيليوت - تسيميكاس - جرافينبيرش - بايسيتش - دواك.

وتضم المجموعة الخامسة بجانب ليفربول ولاسك، أيضا تولوز الفرنسي وسانت جيلواز البلجيكي.

المصدر: Liverpool FC

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