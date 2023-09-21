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آلية مشاركة الأندية السعودية في بطولة النخبة ودوري أبطال آسيا 2

الرياضة

آلية مشاركة الأندية السعودية في بطولة النخبة ودوري أبطال آسيا 2
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن آلية مشاركة أندية دوري روشن السعودي في المسابقات الآسيوية للموسم المقبل 2024-2025.

وجاء ذلك بعد طلب الاتحاد القاري من الاتحادات الأعضاء تحديد الآلية المناسبة لتسمية المقاعد المحددة لكل دولة، وأعلن الاتحاد السعودي ذلك في بيان رسمي.

ويتأهل بطل دوري روشن السعودي للمحترفين ووصيفه وصاحب المركز الثالث في الموسم الجاري 2023-2024 إلى بطولة النخبة الموسم المقبل 2024-2025.

ويعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية مشاركة الأندية السعودية في بطولات الاتحاد الآسيوي للموسم الرياضي المقبل 2024-2025.

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بالمقابل يتأهل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين إلى دوري أبطال آسيا "2"، وفي حال كان البطل أحد الأندية الثلاثة الأولى في الدوري، يتم اعتماد صاحب المركز الرابع في دوري روشن للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق هيكلة مسابقاته الجديدة، حيث تنظم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وهي المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، وتضم أفضل 24 فريق.

بينما تحمل بطولة المستوى الثاني اسم دوري أبطال آسيا 2 وتضم 32 فريقا، فيما تم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 فريق، وهذه البطولة لا تشارك بها الأندية السعودية.

الأندية السعودية المشاركة في آسيا بموسم 2024-2025:

تحظى السعودية بـ3 مقاعد مباشرة في بطولة النخبة ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2، وهو الحد الأقصى من المقاعد نظرا لتصدر السعودية تصنيف مسابقات الأندية الآسيوية الموسم الجاري.

المصدر: 365scores

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