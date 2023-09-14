بسبب السعودية.. أندية تستعد لمقاضاة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن استعداد مجموعة من الأندية الآسيوية لرفع شكوى قضائية ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ورئيسه سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي "نواف التميمي" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فإن سبب الشكوى هو السماح لـ3 أندية مملوكة لنفس الشخص المعنوي (صندوق الاستثمارات العامة) بالمشاركة بدوري أبطال آسيا.

🚨🚨 عاااااجل - الغارديان :



عدة اندية اسيوية تستعد لرفع شكوى على الاتحاد الاسيوي ورئيسه بسبب السماح لـ 3 اندية مملوكة لنفس المالك ( صندوق الاستثمارات العامة) بالمشاركة بدوري ابطال اسيا. pic.twitter.com/s4lz3kGbSu — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) September 14, 2023

ومن المقرر أن يشارك في دوري أبطال آسيا لكرة القدم (2023-2024) كل من الهلال والنصر والاتحاد، وجميعها يملكها بنسبة 75% صندوق الاستثمارات السعودي، إلى جانب الفيحاء.

وتنص قواعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجديدة أن تمتلك السعودية ثلاثة مقاعد مباشرة في دور المجموعات وفريق آخر في الدور الإقصائي.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن سابقا أن الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للموسم (2023-2024)، هي: بطل الدوري السعودي (2021-2022) وبطل كأس الملك لنفس الموسم، مع بطل دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين في الموسم (2022-2023)، إضافة إلى بطل الكأس لنفس الموسم.

المصدر: "so3ody.com"