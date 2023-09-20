هجوم حاد على نجم السعودية بعد تعليقه على تعادل الهلال مع نافباخور بتدوينة "غير موفقة"

تعرض نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، ياسر القحطاني، لهجوم حاد بسبب تدوينة اعتبرها البعض "غير لائقة" بعد تعادل "الزعيم" مع نادي نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

وكتب القحطاني عبر صفحته على منصة "إكس": "ياخي (سوس)"، في إشارة إلى اسم مدرب الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس.

ياخي(سوس).. — ياسر القحطاني (@Y20) September 18, 2023

واعتبر مشجعو الهلال وإعلاميون سعوديون، تدوينة القحطاني بأنها "غير موفقة وغير مسؤولة"، وطالبوه بحذفها والتراجع عنها.

إقرأ المزيد

وكتب أحد المعلقين "تغريدة غير موفقه يا كابتن ياسر ونتمنى تدعم الهلال خاصة أن البطولة في بدايتها.. لا مانع من الانتقاد البناء بما أنك محلل رياضي وتوضيح أخطاء المدرب".

تغريدة غير موفقه ياكابتن ياسر ونتمنى تدعم الهلال خاصة ان البطولة في بدايتها .

لامانع من الانتقاد البناء بما انك محلل رياضي وتوضيح أخطاء المدرب.#الهلال_نافباخور#ياسر_القحطاني — ميعاد (@mis5123) September 18, 2023

وعلق مشجع ثان: "حتى لو انهزم الفريق.. تغريده غير موفقه يابو عبدالعزيز!".

وكتب ثالث: "أعتقد أن تغريدة ياسر القحطاني كانت غير مسؤولة، خاصة باعتباره قائدا سابقا للفريق".

أعتقد أن تغريدة ياسر القحطاني

كانت غير مسؤولة،

خاصةً باعتباره قائدًا سابقًا للفريق.

كان عليه أن يُظهر دعمه للفريق،

بدلاً من انتقاده علانية#الهلال_نافباخور — الزعيمة (@HFCSport_22) September 19, 2023

وكان الهلال نجا من هزيمة مدوية في عقر داره أمام نافباخور الأوزبكي وانتزع التعادل 1-1 في مباراة جمعت الفريقين ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

وافتتح توما تاباتادزي التسجيل لنافباخور في الدقيقة 52، وحافظ الفريق الأوزبكي على تقدمه أمام الهلال المدجج بنجوم عالميين في مقدمتهم البرازيلي نيمار، حتى الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع حيث نجح علي البليهي من إدراك هدف التعادل للفريق السعودي.

المصدر: RT