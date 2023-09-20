برشلونة يربط لاعبه بالدي بعقد طويل الأمد

مدد المدافع الشاب الدولي الإسباني أليخاندرو بالدي عقده مع برشلونة 5 مواسم، حسب ما أعلن النادي الكتالوني يوم الأربعاء.

وأفاد ثاني الدوري الإسباني في بيان "توصل نادي برشلونة واللاعب أليخاندرو بالدي إلى اتفاق لتجديد عقده حتى 30 يونيو 2028".

وتابع "تم تحديد الشرط الجزائي لفسخ العقد بمبلغ مليار يورو".

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وفرض المدافع البالغ 19 عاما نفسه في الموسم الماضي في مركز الظهير الأيسر، ليقدم أداء سمح له بدفع المخضرم جوردي ألبا (34 عاما) إلى مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر الأخير الرحيل إلى إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف للانضمام إلى زميليه السابقين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

وتدرج بالدي الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2024 في الفئات العمرية لنادي برشلونة، قبل أن يبدأ مع الفريق الأول في موسم 2020-2021.

وشارك بالدي الذي ارتدى قميص منتخب إسبانيا في 6 مباريات دولية، في 56 مباراة مع برشلونة وسجل هدفا ومرر 6 كرات حاسمة.

المصدر: وكالات