فيغو يثير فضول جماهير ريال مدريد (صورة)

أثار الأسطورة البرتغالي لويس فيغو نجم ريال مدريد السابق الجدل بين الجماهير المدريدية، بصورة مع أساطير الفريق الأبيض في سانتياغو برنابيو معقل الملكي.

ونشر فيغو، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورة تجمعه بالثلاثي، البرازيلي رونالدو وروبرتو كارلوس وديفيد بيكهام، من داخل ملعب البرنابيو.

وكتب فيغو تعليقا على الصورة، وقال: "هناك شيء كبير قادم.. من المدهش دائما أن نكون معا".

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ولم يوضح فيغو ماذا قصد بتعليقه، ليترك جماهير الريال في حيرة من أمرها ويثير فضولها حول سر اللقاء.

وتزامل الرباعي في ريال مدريد، وكان بجوارهم الكثير من النجوم أبرزهم زين الدين زيدان وراؤول غونزاليس وإيكر كاسياس.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، عندما يستضيف يونيون برلين، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالمسابقة.

المصدر: facebook/luisfigoofficial