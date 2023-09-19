دوري أبطال أوروبا.. جدول مواعيد مباريات الثلاثاء
تعود مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع بداية النسخة الجديدة من المسابقة القارية مساء اليوم الثلاثاء، بإجراء أول مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات.
وتقام مساء اليوم 8 مباريات، وتعد موقعة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني، ومواجهة ميلان الإيطالي ضد نيوكاسل الإنجليزي من أبرز لقاءات الليلة.
وفيما يأتي جدول ومواعيد مباريات اليوم (بتوقيت غرينيتش):
المجموعة الخامسة – الساعة 22:00
لاتسيو (إيطاليا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
فينورد (هولندا) - سلتيك (اسكتلندا)
المجموعة السادسة
ميلان (إيطاليا) - نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) – 19:45
باريس سان جيرمان (فرنسا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 22:00
المجموعة السابعة
يونغ بويز (سويسرا) - لايبزيغ (ألمانيا) – 19:45
مانشستر سيتي (إنجلترا) - النجم الأحمر بلغراد (صربيا) – 22:00
المجموعة الثامنة- 22:00
شاختيور دونيتسك- بورتو (البرتغال)
برشلونة (إسبانيا) - أنتويرب (بلجيكا).
Let's get down to business 👊#UCLpic.twitter.com/WstW56jlOQ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2023
يذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري الأبطال وجاء تتويجه بعد فوزه على إنتر في المباراة النهائية بهدف دون رد.
المصدر: "يويفا"