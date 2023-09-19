نيوكاسل الملوك من السعودية يخالف قواعد "يويفا" قبل مواجهة ميلان

ارتكب نيوكاسل مخالفة صريحة لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعدما وصل متأخرا إلى إيطاليا قبل مواجهة ميلان.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ميلان، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو"، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن طائرة الفريق الإنجليزي المتجهة لإيطاليا، أقلعت متأخرة أكثر من ساعتين عن موعدها.



وأشارت الصحيفة، إلى أن المادة 73 من لوائح "يويفا"، تنص على عقد مؤتمر صحفي بين الظهر والساعة 8 مساء في اليوم السابق للمباراة، لكن نيوكاسل كسر تلك القاعدة، بعدما هبطت طائرته في إيطاليا بحلول الساعة الثامنة.



وأوضحت الصحيفة أن اليويفا عادة ما يمنح الاستثناءات، ولكن هذه المرة، لم يكن هناك أي اتفاق مسبق بين نيوكاسل والاتحاد الأوروبي.

المصدر: "وكالات"