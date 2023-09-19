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من سيكون بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وفقا للذكاء الاصطناعي؟

الرياضة

من سيكون بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وفقا للذكاء الاصطناعي؟
Globallookpress
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تنطلق اليوم الثلاثاء النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، لتبدأ معها التكهنات والتوقعات حول الفريق الذي سيعانق الكأس ذا الأذنين في النهائي.

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وقام محللو البيانات، في أشهر مواقع التنبؤات والمراهنات، بتحليل بيانات وقوة الفرق هذا الموسم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد، بطل دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-24، والذي سيكون مانشستر سيتي.

الفريق الإنجليزي، هو الأكثر حظا لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بنسبة تخطت الـ 61%، ويأتي خلفه بايرن ميونخ بنسبة 13.2%، ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث بنسبة 10.3%.

يذكر أن مانشستر سيتي حسم لقب البطولة في النسخة الأخيرة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على إنتر الإيطالي، في المباراة النهائية بهدف نظيف.

المصدر: "وسائل إعلام"

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