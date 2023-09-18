رغم تحطيم رقمه القياسي.. أسطورة إيران سيلاقي رونالدو

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن فريق النصر السعودي وصل إلى طهران عبر مطار الإمام الخميني اليوم الاثنين، وكان في استقباله مسؤولو نادي برسبوليس واتحاد كرة القدم الإيراني.

ونشر النادي السعودي صورا لوصول بعثة الفريق إلى طهران، حيث كان رونالدو على رأس لاعبي "العالمي" الذين يستعدون لمواجهة الفريق الإيراني في افتتاح جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

بعثة #العالمي تصـل العاصمة الإيرانية طهران 🛬 pic.twitter.com/AV3ml4e09L — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023

ونقلت الحافلات المخصصة لنادي النصر السعودي مع السيارات الموجودة تحت تصرفه أعضاء الفريق إلى الفندق فور نزولهم من الطائرة.

ولم يتمكن أسطورة كرة القدم الإيراني، علي دائي من الحضور في مطار الإمام الخميني على أن يلتقي مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو في الفندق.

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ونجح رونالدو من تخطي رقم نجم إيران التاريخي كأفضل هداف دولي برصيد 109 أهداف، ليصل كريستيانو قبل عامين إلى أكثر من 110 هدف ولا يزال يواصل التهديف رفقة منتخب بلاده.

يذكر أنه سيلتقي فريقا برسبوليس والنصر السعودي على ملعب "آزادي" بدون حضور جماهير كرة القدم في تمام الساعة 21:30 بتوقيت إيران غدا الثلاثاء.

المصدر: mehrnews