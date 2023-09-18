مقابل 1,2 مليون يورو.. الاتحاد التركي يستعد لفسخ عقد كونتز

أنهى الاتحاد التركي لكرة القدم ولاية الألماني ستيفان كونتز مدربا للمنتخب، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام أمس الأحد.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد التركي رسميا غدا الثلاثاء إقالة المدرب البالغ 60 عاما، الذي تولى المسؤولية في سبتمبر 2021 بعقد كان سينتهي في يونيو 2024.



وسيتعين على الاتحاد التركي دفع 1.2 مليون يورو للمدرب كونتز بموجب العقد بين الطرفين.

ومن بين المرشحين الذين طرحتهم الصحافة التركية، الألماني يواكيم لوف، والإيطالي فينتشنزو مونتيلا، وعبد الله أفجي وفاتح تيريم وسيرجن يالتشين.

و يتواجد لوف بدون فريق منذ نهاية عقده مع الاتحاد الألماني عقب نهائيات يورو 2020 التي جرت صيف 2021 .

Der ehemalige Bundestrainer Joachim #Löw wird als Kandidat für die Nachfolge von Stefan #Kuntz gehandelt, dessen Zeit als türkischer Nationalcoach dem Vernehmen nach zu Ende ist. 😳#Türkei#Transfermarktpic.twitter.com/1PluqCWFre — Transfermarkt (@Transfermarkt) September 17, 2023

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ولعب الفريق تحت قيادة كونتز 20 مباراة، فاز في 12 منها وخسر 5 وتعادل في 3.

وبعد خوض 5 مباريات في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024، تحتل تركيا المركز الثاني في المجموعة الرابعة ومن المنتظر أن تواجه كرواتيا يوم 12 أكتوبر في الجولة السادسة.



وفي 15 نوفمبر ستستضيف تركيا منتخب لاتفيا، وستكون المباراة الأخيرة في المجموعة خارج أرضها ضد ويلز في 21 من الشهر ذاته.

المصدر: "وكالات"