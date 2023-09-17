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حارس المرمى في مهب الريح!.. هدف "عابر للقارات" من منتصف الملعب (فيديو)

الرياضة

حارس المرمى في مهب الريح!.. هدف
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خطف النمساوي فلوريان غريليتش، لاعب نادي هوفنهايم، الأضواء خلال مباراته أمام مضيفه كولن (1-3)، التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وسجل غريليتش الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 28 بتسديدة "بعيدة المدى" من قبل خط منتصف الملعب، بعد خروج حارس المرمى بعيدا عن منطقة الجزاء.

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وسجل لاعب خط الوسط النمساوي بذلك باكورة أهدافه في الموسم الحالي "البوندسليغا".

وواصل نادي هوفنهايم، بعد هزيمته في عقر داره أمام ضيفه فرايبورغ (1-2) في الجولة الافتتاحية للدوري الألماني لكرة القدم، صحوته بتحقيقه انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

بينما تعرض نادي كولن للهزيمة الثالثة في الموسم، مقابل تعادل واحد، ويشغل المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT 

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