"الأمير" هاري يتخطى هالاند ولاعب الأهلي.. ويكتب التاريخ مع بايرن ميونخ

واصل المهاجم الإنجليزي هاري كين تألقه وتسجيل الأهداف مع بايرن ميونخ، خلال لقائه بضيفه باير ليفركوزن (2-2) مساء الجمعة، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل هاري كين هدف التقدم للعملاق البافاري مبكرا بعد سبع دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية المباراة، بتسديدة رأسية.

HARRY KANE SCORES FOR BAYERN! 💥 pic.twitter.com/4lKC95KOhH — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 15, 2023

وأصبح هاري كين، منذ انضمامه إلى صفوفه هذا الموسم قادما من فريق توتنهام الإنجليزي، أول لاعب يسجل 4 أهداف في أول 4 مباريات له مع بايرن ميونخ، منذ أن فعلها ميروسلاف كلوزه في عام 2007.

ووفقا لشبكة "سكواكا" البريطانية، للإحصائيات الرياضية، فقد بات هاري كين أكثر اللاعبين تسجيلا لأهداف بالرأس في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الإنجليزي والألماني والإسباني والإيطالي والفرنسي) منذ الموسم (2021-2022).

وأحرز هاري كين خلال هذه الفترة 15 هدفا بالرأس مع توتنهام وبايرن ميونخ، ويأتي خلفه النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي في المركز الثاني برصيد 14 هدفا.

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ويحتل الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي المصري الجديد، المرتبة الثالثة برصيد 12 هدفا، سجلها في أثناء وجوده في ألمانيا وفرنسا، حيث لعب موديست لصالح ثلاثة أندية أوروبية منذ بداية الموسم 2021-2022 وحتى نهاية الموسم الجاري، متمثلة في كولن وبوروسيا دورتموند الألمانيين وسانت إيتيان الفرنسي.

بينما يحتل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، المركز الرابع برصيد 11 هدفا.

واكتفى بايرن ميونخ بنقطة واحدة بعد هذا التعادل المخيب للآمال على ارضه وبين جماهيره، وهو الأول له في الموسم الحالي بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليبقي في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري "البوندسليغا" برصيد 10 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر باير ليفركوزن.

المصدر: وكالات