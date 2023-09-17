أرسنال يفك "نحس" ملعب "غوديسون بارك" (فيديو)

خرج فريق أرسنال بفوز طال انتظاره من ملعب مضيفه إيفرتون (1-0) في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين الفريق اللندني بانتصاره لمهاجمه البلجيكي لياندرو تروسارد، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "للمدفعجية"، في الدقيقة 69 من زمن اللقاء على ملعب "غوديسون بارك".

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آرسنال 1-0 ايفرتون .. هدف جميل جدًا



تروسارد يسجل بصناعة ساكا ❤️⚽️

pic.twitter.com/BziSBh758p — عمرو (@bt3) September 17, 2023

وحقق فريق أرسنال تحت قيادة مدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، أول فوز له منذ ستة أعوام في ملعب "غوديسون بارك".

وكان ميكيل أرتيتا قد صرح قبل المباراة: "أنا متحمس حقًا لذلك (فك العقدة).. من الواضح أن سجلنا يتحدث عن نفسه.. في السنوات الـ6 الماضية لم نفز في جوديسون بارك، لذا سيتعين علينا أن نكافح من أجل ذلك".

وأضاف لاعب إيفرتون السابق: "نعلم أنه يتعين علينا أن نكون في أفضل حالاتنا، للتغلب عليهم في أرضهم.. وهو شيء لم نتمكن من تحقيقه مؤخرا".

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واعترف ميكيل أرتيتا: "من الواضح أنني مرتبط عاطفيًا بهذا النادي (إيفرتون)، والطريقة التي عاملوني بها، والسنوات التي قضيتها فيه، وكذلك الذكريات الرائعة التي لدي.. لذا أنا ممتن دائما. لقد كان (إيفرتون) جزءا كبيرا جدا من مسيرتي كلاعب، والآن كمدرب يجب أن ألعب ضدهم، وواضح أنني أريد التغلب عليهم".

ورفع فريق أرسنال رصيده إلى 13 نقطة، بعد تحقيقه الانتصار الثاني على التوالي والرابع في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، تخللها تعادل واحد، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بفارق الأهداف خلف فريقي توتنهام وليفربول صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

في المقابل، تعرض نادي إيفرتون للهزيمة الرابعة في الموسم مقابل تعادل واحد، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم الترتيب، برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT