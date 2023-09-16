التونسي حنبعل المجبري يسجل هدفا بـ"طعم العلقم" لمانشستر يونايتد (فيديو)

مني فريق مانشستر يونايتد بهزيمة مؤثرة في عقر داره أمام ضيفه برايتون (1-3) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية نادي برايتون كل من اللاعبين داني ويلبيك، وباسكال غروز، وجواو بيدرو جيونغيورا في الدقائق (20، 53، 71) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط التونسي حنبعل المجبري هدف "الشياطين الحمر" اليتيم، عند الدقيقة 73 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أولد ترافورد".

هدف عالمي من حنبعل المجبري 🇹🇳🇹🇳🔥 pic.twitter.com/06tEY9fVuS — CHERNI 🇹🇳 (@AmineCherni13) September 16, 2023

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وتعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة الثالثة على التوالي، وتراجع إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 6 نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، حقق نادي برايتون انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع على سلم الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT