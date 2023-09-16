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مانشستر سيتي ينتزع الصدارة سريعا من ليفربول (فيديو)

الرياضة

مانشستر سيتي ينتزع الصدارة سريعا من ليفربول (فيديو)
AP /Kin Cheung
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واصل فريق مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته على حساب مضيفه وست هام يونايتد، بفوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد تقدم نادي وست هام يونايتد بهدف سجله لاعبه جيمس وارد براوس في الدقيقة 36 من زمن في الشوط الأول.

ورد فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف متتالية، بواسطة كل من، المهاجم البلجيكي جيريمي دوكو، ولاعب خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، والمهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند في الدقائق (46، 76، 86) على الترتيب.

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وحقق فريق مانشستر سيتي، حامل اللقب، انتصاره الخامس على التوالي، بعد تعادل في مستهل مشواره في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز  لكرة القدم "البريمير ليغ"، واعتلى الصدارة برصيد 13 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة، حامل اللقب، مانشستر سيتي، قبل مباراته أمام وست هام يونايتد، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

في المقابل، تعرض نادي وولفرهامبتون للهزيمة الثانية على التوالي والرابعة في الموسم مقابل فوز واحد، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن برصيد ثلاث نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT 

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