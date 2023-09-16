شاهد.. عملاق ليفربول يتعرض لموقف محرج وسخرية

تعرض المهاجم السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، العملاق بيتر كراوتش، لموقف محرج، قبل انطلاق مباراة "الريدز" ومضيفه وولفرهامبتون (3-1) اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة "للبريمير ليغ".

ودخل بيتر كراوتش في تحد مع أحد زملائه في شبكة "تي إن تي سبورتس" البريطانية، بتسديد الكرة إلى المرمى، قبل بداية المباراة.

وعند محاولة بيتر كراوتش، الذي يعرف بطوله الفارع، تسديد الكرة، تعثرت قدماه ليسقط أرضا، قبل أن ينتابه الضحك برفقة الحضور.

Not the best start to the weekend for @petercrouch 😅 pic.twitter.com/ndYN0s6MKn — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 16, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وقد وضع بيتر كراوتش (42 عاما) حدا لمسيرته الكروية في عام 2019، دافع خلالها عن ألوان عدة أندية، أبرزها: ليفربول وأستون فيلا وستوك سيتي وبيرنلي، إضافة إلى مشاركته مع منتخب بلاده "الأسود الثلاثة" في أكثر من 40 مباراة دولية.

المصدر: وكالات