 
مباشر

شاهد.. عملاق ليفربول يتعرض لموقف محرج وسخرية

الرياضة

شاهد.. عملاق ليفربول يتعرض لموقف محرج وسخرية
twitter/footballontnt
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w233

تعرض المهاجم السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، العملاق بيتر كراوتش، لموقف محرج، قبل انطلاق مباراة "الريدز" ومضيفه وولفرهامبتون (3-1) اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة "للبريمير ليغ".

ودخل بيتر كراوتش في تحد مع أحد زملائه في شبكة "تي إن تي سبورتس" البريطانية، بتسديد الكرة إلى المرمى، قبل بداية المباراة.

وعند محاولة بيتر كراوتش، الذي يعرف بطوله الفارع، تسديد الكرة، تعثرت قدماه ليسقط أرضا، قبل أن ينتابه الضحك برفقة الحضور.

إقرأ المزيد
"هاتريك".. محمد صلاح يقود ليفربول لقلب الطاولة على وولفرهامبتون (فيديو)
إقرأ المزيد
محمد صلاح يتفوق على رياض محرز برقم تاريخي
محمد صلاح يتفوق على رياض محرز برقم تاريخي

وقد وضع بيتر كراوتش (42 عاما) حدا لمسيرته الكروية في عام 2019، دافع خلالها عن ألوان عدة أندية، أبرزها: ليفربول وأستون فيلا وستوك سيتي وبيرنلي، إضافة إلى مشاركته مع منتخب بلاده "الأسود الثلاثة" في أكثر من 40 مباراة دولية.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"