 
مباشر

محمد صلاح يتفوق على رياض محرز برقم تاريخي

الرياضة

محمد صلاح يتفوق على رياض محرز برقم تاريخي
AP twitter/ALAHLI_FC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w22c

حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازا مميزا خلال مباراة فريقه ليفربول مضيفه وولفرهامبتون التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصنع محمد صلاح هدف التعادل لزميله المهاجم الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، على ملعب "مولينيو – Molineux" بمدينة وولفرهامبتون.    

إقرأ المزيد
"هاتريك".. محمد صلاح يقود ليفربول لقلب الطاولة على وولفرهامبتون (فيديو)
إقرأ المزيد
هل تمزح معي؟.. رد كلوب على رحيل محمد صلاح في الشتاء
هل تمزح معي؟.. رد كلوب على رحيل محمد صلاح في الشتاء

وأصبح النجم المصري رابع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصنع الأهداف في 5 مباريات متتالية خارج ملعبه.

كما بات محمد صلاح أكثر لاعب إفريقي يصنع أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 62 تمريرة حاسمة، متجاوزا، اللاعب الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي السابق، ونادي أهلي جدة السعودي الحالي.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"