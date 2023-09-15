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بعد الفضيحة الجنسية.. إطلاق سراح لاعبي ريال مدريد

الرياضة

بعد الفضيحة الجنسية.. إطلاق سراح لاعبي ريال مدريد
AFP
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أفرجت السلطات الإسبانية، عن 3 من ناشئي ريال مدريد، بعد تعرضهم للاعتقال أمس الخميس، بسبب نشرهم مقاطع فيديو ذات محتوى جنسي لقاصر يقل عمرها عن 16 عاما عبر تطبيق واتساب.

وذكرت مصادر من التحقيقات أن القاضي قرر إطلاق سراح ثلاثي الميرنجي، بعد تفريغ البيانات من هواتفهم المحمولة.

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وجاءت الاعتقالات التي تمت، في ضوء جريمة محتملة تتمثل في إفشاء أسرار ذات طبيعة جنسية وليس اعتداء، حيث أن العلاقة كانت بالتراضي.

وأضافت المصادر أن الأحداث وقعت في جزر الكناريا في بداية الصيف، وجاء البلاغ بواسطة والدة القاصر للحرس المدني في 6 سبتمبر الجاري.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن الأم وابنتها تقدما بشكوى في سانتا ماريا دي جويا (لاس بالماس) بشأن وجود تسجيلات تحتوي على علاقات جنسية تمت بموافقتها، ولكن تم تسجيلها دون موافقتها، بالإضافة إلى انتشار هذه التسجيلات.

وكان ريال مدريد أصدر بيانا مساء الخميس، أكد فيه انتظار ظهور التفاصيل والحقائق، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.

المصدر: "وكالات" 

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