لاعبون في ريال مدريد يواجهون عقوبة الحبس 5 سنوات بسبب فضيحة جنسية

يواجه 5 لاعبين في نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، اعتقلوا لتوزيع فيديو جنسي صريح مع فتاة قاصر، عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن.

ويواجه الشخص الذي صور الفيديو(وهو لاعب) ووزعه "أكبر عقوبة" ممكنة. كما سيعاقب اللاعبون بأقصى عقوبة إذا ثبت أن الضحية قاصر، لكن يمكن تخفيف العقوبة إذا كان تم تسجيل الفيديو بموافقة الضحية.

وقال نادي ريال مدريد إن اللاعبين أدلوا بإفادات خلال التحقيق في ما يتعلق بشكوى البث المزعوم لمقطع الفيديو عبر تطبيق "واتس أب".

وتوعد النادي باتخاذ إجراءات في تلك القضية.

وذكرت صحيفة El Confidencial الإلكترونية أن لاعبي فريق الشباب في ريال مدريد احتجزوا قبل التدريب بسبب توزيعهم مقطع فيديو ذي طبيعة جنسية، تظهر فيه فتاة قاصر.

ووفقا لوالدة الضحية، سجل أحد اللاعبين مقطع فيديو مع ابنتها البالغة من العمر 16 عاما، ثم قام ببثه.

المصدر: نوفوستي