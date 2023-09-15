أزمة تنفجر في منتخب الجزائر

يعيش منتخب الجزائر لكرة القدم بقيادة المدرب جمال بلماضي أزمة حقيقية، على الرغم من فوزه الودي على السنغال 1-0 الثلاثاء الماضي على ملعب "عبدولاي واد ديامنياديو" بالعاصمة دكار.

وبعد العودة إلى الأراضي الجزائرية عقب الفوز على السنغال، فجر بلماضي، مفاجأة مدوية، عن وجود "خائن" داخل المنتخب الوطني، يقوم بتسريب تشكيل المباريات.

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وقال المدرب البالغ 47 عاما، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق الجزائرية": "ما يحدث أمر خطير.. يوم المباراة هناك من هو متعود على تسريب التشكيل، وقام بفعلته وهو فرحان بذلك".

وأضاف جمال بلماضي: "تشكيلة المنتخب الأساسية، معلومة مهمة وحساسة، سبق وأن حدثت أمور كهذه في مباريات مصيرية"، واصفا من يقوم بذلك بـ"الشخص الخبيث"، الذي يخون وطنه.

وأكد بلماضي أن الفوز على السنغال يعد تحضيرا مثاليا للمباريات المقبلة، خاصة أن منتخب الجزائر مقبل على مباريات تصفيات نهائيات كأس العالم 2026 وبعدها نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 المقررة في ساحل العاج بداية العام المقبل.

وفي فترة التوقف الدولي الثالثة للموسم الحالي، يواجه منتخب الجزائر نظيريه من الصومال وموزمبيق يومي 13 و18 نوفمبر، وذلك في الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 المقررة إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ونجح بلماضي في قيادة منتخب الجزائر للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر، لكنه ودع النسخة الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون من دور المجموعات.

المصدر: "وسائل إعلام جزائرية"