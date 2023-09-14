رد فعل مفاجئ من مبابي بسؤاله عن الأفضل بين رونالدو وميسي (فيديو)

أجاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، عن سؤال وجه له حول الأفضل من وجهة نظره بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وأظهر مبابي في الماضي إعجابه الشديد برونالدو، الذي التقاه في عام 2012 عندما كان يلعب لريال مدريد الإسباني، واعتبره مثله الأعلى.

لكن تجربة اللعب إلى جانب ميسي في باريس سان جيرمان لمدة عامين من 2021 إلى 2023، غيرت وجهة نظر مبابي، الذي أشاد بعظمة اللاعب الأرجنتيني.

وقال كيليان مبابي في تصريحات أبرزها موقع "لو سبورت 10" : "أحب كريستيانو وكنت معجبا به منذ أن كنت صغيرا".

وتابع: "لكنني بدأت أتعلم الآن، لأنك عندما تكون مشجعا كبيرا لرونالدو لا يمكنك أن ترى كيف يقدم ميسي أداء جيدا، كبرت الآن وأحب كليهما".

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ميسي أو رونالدو ؟



كيليان مبابي : أحب كرستيانو وكنت معجبًا به عندما كنت صغيرا، لكنني بدأت اتعلم الآن لأنك عندما تكون معجبا كبيرا بكريستيانو لا يمكنك أن ترى كيف أن ميسي جيد، لأنك تحب كريستيانو لكنني كبرت وأحب كليهما الآن.@M10GOAT

pic.twitter.com/w2HiwYIe2c — عمرو (@bt3) September 13, 2023

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وأثار النجم الفرنسي فضول الجميع خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد أن رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ليفتح الباب أمام احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

يذكر أن مبابي غاب عن ودية ألمانيا حيث أوضح المدير الفني لمنتخب الديوك، ديدييه ديشامب معاناة لاعبه من مشكلة في العضلة الضامة.

المصدر:"وسائل إعلام"