7 شروط من "فيفا" لإقامة كأس العالم للأندية على أرض السعودية

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 7 شروط لإقامة مباريات كأس العالم للأندية 2023، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، في جدة.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، اشترطت اللجنة التفقدية لوفد "فيفا"، والتي سبق وأن زارت ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، الذي يستضيف مباريات نادي الاتحاد، إنشاء منطقة للجماهير، في محيط "الجوهرة المشعة"، إلى جانب البوابة رقم "6"، وأن تحتوي على شاشات تلفزيونية عملاقة، تتيح للمشجعين الذين لا يحملون تذاكر، مشاهدة اللقاءات.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة، في شهر ديسمبر القادم، بطولة كأس العالم للأندية، بمشاركة فريق الاتحاد، حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الماضي.

وكشفت الصحيفة، عن أن الشروط تضمنت كذلك، إزالة بوابات الدخول "الحلزونية"، واستبدالها بأخرى تضم جهازا قارئا لـ"الباركود"، مع نقل الأماكن الخاصة بوسائل الإعلام، من مقاعد المنصة الفضية إلى أعلى منطقة في الملعب "الدور الخامس"، إلى جانب تخصيص مسار سهل لانتقال الإعلاميين إلى منطقة الفلاش "إنتر فيو" و"ميكس زون".

كما أكدت اللجنة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، على ضرورة إزالة المضمار في رديف الملعب الرئيس، كونه سيحتضن تدريبات مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سيشارك في كأس العالم للأندية، من الدور نصف النهائي، باعتباره بطلا لأوروبا، إضافة إلى تغيير الساعة الإلكترونية في الملعب، وفقا للشروط المعتمدة من "فيفا"، ومنح تراخيص المأكولات والمشروبات لشركات و"براندات" عالمية.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

مباراة الافتتاح 12 ديسمبر

الدور الثاني 15 ديسمبر

الدور نصف النهائي 18 ديسمبر

تحديد المركز الثالث 21 ديسمبر

مواجهة النهائي 21 ديسمبر

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

أوراوا ريدز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا 22-23)

أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)

اتحاد جدة السعودي (ممثل عن البلد المستضيف)

كلوب ليون (دوري أبطال الكونكاكاف)

مانشستر سيتي الإنجليزي (دوري أبطال أوروبا)

الأهلي المصري (دوري أبطال إفريقيا).

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"+RT