 
مباشر

بنزيما يخطف الأنظار بظهوره في حفل سحب القرعة في مونديال الأندية (فيديو)

الرياضة

بنزيما يخطف الأنظار بظهوره في حفل سحب القرعة في مونديال الأندية (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vzml

لفت النجم الفرنسي كريم بنزيما المحترف في صفوف نادي اتحاد جدة، الأنظار خلال قرعة كأس العالم للأندية 2023 التي سحبت يوم الثلاثاء في جدة، بعد حضوره إلى الحفل مرتديا الزي السعودي.

وقال بنزيما لـ"الرياضية" السعودية بعد مراسم سحب القرعة "الزي السعودي أنيق ويعجبني".

ويشارك بنزيما مع فريق الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام منافساتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

ويستهل الفريق الاتحادي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في الدور التمهيدي، وفي حال فوزه سيضرب موعدا مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في الدور الثاني.

وفيما يلي نتيجة القرعة كاملة:

الدور الأول:

(مباراة 1)

الاتحاد السعودي - أوكلاند سيتي النيوزلندي

الدور الثاني:

* (مباراة 2)

الأهلي المصري - (الفائز من مباراة 1)

* (مباراة 3)

كلوب ليون المكسيكي - أوراوا ريدز الياباني

نصف النهائي:

*(مباراة 4)

الفائز من المباراة 2 - بطل كوبا ليبرتادوريس (لم تتحدد هويته بعد)

*(مباراة 5)

الفائز من مباراة 3 - مانشستر سيتي الإنجليزي

النهائي:

*(مباراة 6)

الفائز من مباراة 4 - الفائز من مباراة 5.

المصدر: "الرياضية" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا