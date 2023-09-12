بعد دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال.. المغرب "الجريح" يهزم بوركينا فاسو (فيديو)

تغلب المنتخب المغربي على نظيره منتخب بوركينا فاسو بهدف وحيد في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، في مدينة لانس الفرنسية.

وأحرز لاعب خط الوسط المغربي عز الدين اوناحي هدف الفوز الوحيد "لأسود الأطلس" عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "بوليرت ديليليس" بمدينة لانس.

وشهدت بداية المواجهة الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بعض مناطق المغرب.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أعلن أن عوائد مباراة منتخب "أسود الطلس" ضد بوركينا فاسو سيتم توجيهها لدعم أسر ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أيام.

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وتأتي مباراة المغرب ضد بوركينا فاسو الودية، في إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي من المقرر أن تقام في كوت ديفوار.

وضمن المنتخب المغربي تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية في صدارة مجموعته، رغم امتلاكه مباراة أخيرة ضد ليبيريا والتي تم تأجيلها نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد.

المصدر: RT