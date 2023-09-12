غريزمان يوجه رسالة لنجوم دوري روشن السعودي

وجه الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بعض الرسائل لنجوم العالم المنتقلين لدوري روشن السعودي، بعدما رفض هو اتخاذ هذه الخطوة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان مهاجم أتلتيكو مدريد هدفا لبعض الأندية السعودية على رأسها نادي الاتحاد، وفقا لتقارير إعلامية، لكنه في الأخير فضل البقاء في النادي الإسباني، الذي اشتراه نهائيا من برشلونة، بعد عامين قضاهما به على سبيل الإعارة.

🗣️🇫🇷 Antoine Griezmann :



« Je comprends ceux qui sont partis en 🇸🇦 ! On parle de sommes d'argent incroyables.



Certains veulent protéger leurs enfants et petits-enfants... cela me semble normal."



Pourrais-je y aller ? J'ai une famille et 3 enfants. » pic.twitter.com/Gc8fL4UBuO — MercaFoot (@MercaFoot_) September 12, 2023

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وحول الصفقات السعودية في سوق الانتقالات المنقضي، قال غريزمان، خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده: "أتفهم قرار هؤلاء الذين يغادرون نحو السعودية، نحن نتحدث عن مبالغ لا تصدق تعرض عليهم، حتى لو كنا نكسب الكثير من المال هنا، هناك من يريد تأمين مستقبل أطفاله وأحفاده، وهذا أمر طبيعي".

وأضاف: "يمكن أن أذهب للسعودية؟ لدي عائلة وثلاثة أبناء، القرار ليس سهلا، لكن كما يعلم الجميع، يبقى الدوري الأمريكي هو هدفي".

يذكر أن الدوري السعودي نجح خلال الصيف الماضي في ضم كوكبة من النجوم العالميين على رأسهم البرازيلي نيمار، والفرنسيان كريم بنزيما، ونغولو كانتي، والجزائري رياض محرز وغيرهم، بينما فشلت محاولاته مع ليونيل ميسي ومحمد صلاح وغيرهما.

المصدر: "وسائل إعلام"