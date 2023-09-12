أفضل لاعب بالبطولة العربية يعلق على غضب رونالدو: "ليست مشكلتي"

علق الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب نادي الهلال، على غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الملك سلمان.

وظهر رونالدو غاضبا خلال الإعلان عن حصول سافيتش على جائزة أفضل لاعب بالبطولة، على الرغم من قيادة النجم البرتغالي لفريقه النصر، للفوز بلقب البطولة العربية.

وقال سافيتش وهو يضحك في لقاء صحفي، بعد سؤاله عن غضب كريستيانو: "أعتقد أنه كان راضيا لأنه فاز بجائزة أفضل هداف".

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وتابع: "الآن سواء كان غاضبا أم لا، فهذه ليست مشكلتي"، معربا في نفس الوقت عن سعادته، بهذه الجائزة الشخصية.

وأضاف نجم الهلال: "بالطبع أنا سعيد لأنني حصلت على تلك الجائزة، ولكن من المؤسف أننا لم نفز بتلك المباراة، ونخسر أمام النصر".

يذكر أن كريستيانو رونالدو، سجل هدفين، ليقود النصر للفوز على الهلال (2-1)، في المباراة النهائية ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخ النادي.

المصدر: "وسائل إعلام"