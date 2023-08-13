"أشعر بالفخر".. أول تعليق لرونالدو بعد تتويجه بلقبه الأول مع النصر السعودي

أعرب كريستيانو رونالدو، عن سعادته بعد قيادته النصر السعودي للفوز على مواطنه الهلال بنتيجة 2-1 بعد التمديد، أمس السبت، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية (البطولة العربية).

وسجل رونالدو هدفين قاد بهما فريقه إلى لقبه الأول في البطولة العربية للأندية، بعد نهائي سعودي مثير.

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وحقق النجم البرتغالي لقبه الأول مع النصر منذ وصوله في يناير الماضي بصفقة مقدرة بـ400 مليون يورو لموسمين ونصف الموسم.

وعقب المباراة، نشر رونالدو عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، عدة صور له توثق لحظات من تتويجه بلقبه الأول مع الفريق السعودي، وكتب: "فخور للغاية بمساعدة الفريق في الفوز بهذه الكأس المهمة للمرة الأولى!".

وأضاف: "شكرا لكل من شارك في تحقيق هذا الإنجاز العظيم في النادي، عائلتي، وأصدقائي الذين يدعموني دائما!.. دعم رائع من جماهيرنا.. هذه البطولة ملك لكم أيضا!".

ومن المقرر أن يخوض النصر غدا الاثنين، مباراته الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم ضد مضيفه الاتفاق، ويتوقع أن يغيب عن هذا اللقاء جل اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الهلال بمن فيهم رونالدو، وذلك بسبب الإرهاق.

المصدر: RT