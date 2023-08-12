في مشهد تاريخي.. رونالدو يرفع كأسه الأولى في السعودية (فيديو)
توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقبه الأول مع النصر السعودي، اليوم السبت، منذ وصوله مطلع العام بصفقة مقدرة بـ400 مليون يورو لموسمين ونصف الموسم.
وسجل رونالدو هدفين قاد بهما فريقه إلى لقبه الأول في البطولة العربية للأندية، بعد نهائي سعودي مثير.
وتغلب النصر في المباراة النهائية على غريمه التقليدي الهلال 2-1 بعد التمديد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.
شيييييل ي رونالدو شييييييل 🏆 #النصر بطلًا لـ #كأس_الملك_سلمان_للأندية 🏆— سعودي 360 (@sport360Saudi) August 12, 2023
pic.twitter.com/1eytS7e9Gj
وتعرض رونالدو، لإصابة قوية في الدقيقة 113، ولم يتمكن من إكمال اللقاء.
وعقب نهاية المباراة وأثناء تتويج النصر، بدا أن إصابة رونالدو لم تكن خطيرة حيث ظهر وهو يحتفل بشكل عادي مع زملائه.
💙💛💙💛💙💛 كرستيانو رونالدو يستحق انه يرفع الكاس ما قصر #النصر_الهلالpic.twitter.com/hbrfvqDATi— sar🌟 (@sir394146138381) August 12, 2023
وحقق رونالدو لقبه الأول مع النصر منذ وصوله في يناير الماضي.
عاجل:— Gorgeous (@gorgeous4ew) August 12, 2023
كريستيانو رونالدو يرفع كأس البطولة العربية🤩🔥.
pic.twitter.com/3Gyw9ZqQgb
كما أن هذا اللقب هو الأول للنصر في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية بمختلف مسمياتها.
رونالدو.. هداف البطولة🏆⚽️#النصر_الهلال#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSCpic.twitter.com/DQINwMmJnA— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
وتسلم رونالدو جائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف، قبل أن يتسلم كأس البطولة في مشهد تاريخي.
المصدر: RT