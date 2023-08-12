في مشهد تاريخي.. رونالدو يرفع كأسه الأولى في السعودية (فيديو)

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقبه الأول مع النصر السعودي، اليوم السبت، منذ وصوله مطلع العام بصفقة مقدرة بـ400 مليون يورو لموسمين ونصف الموسم.

وسجل رونالدو هدفين قاد بهما فريقه إلى لقبه الأول في البطولة العربية للأندية، بعد نهائي سعودي مثير.

وتغلب النصر في المباراة النهائية على غريمه التقليدي الهلال 2-1 بعد التمديد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتعرض رونالدو، لإصابة قوية في الدقيقة 113، ولم يتمكن من إكمال اللقاء.

وعقب نهاية المباراة وأثناء تتويج النصر، بدا أن إصابة رونالدو لم تكن خطيرة حيث ظهر وهو يحتفل بشكل عادي مع زملائه.

💙💛💙💛💙💛 كرستيانو رونالدو يستحق انه يرفع الكاس ما قصر #النصر_الهلالpic.twitter.com/hbrfvqDATi — ‏sar🌟 (@sir394146138381) August 12, 2023

وحقق رونالدو لقبه الأول مع النصر منذ وصوله في يناير الماضي.

عاجل:



كريستيانو رونالدو يرفع كأس البطولة العربية🤩🔥.



pic.twitter.com/3Gyw9ZqQgb — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 12, 2023

كما أن هذا اللقب هو الأول للنصر في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية بمختلف مسمياتها.

وتسلم رونالدو جائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف، قبل أن يتسلم كأس البطولة في مشهد تاريخي.

المصدر: RT