شروط مشاركة الروس في الألعاب الأولمبية 2024

حدد وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين شروط مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024.

وقال ماتيتسين إن بعض الرياضيين الروس سيكونون قادرين على المشاركة في باريس، على الرغم من عقوبات المنظمات الدولية.

وأضاف: "لكن مع الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات على الأقل ودون تجاوز "الخط الأحمر" ألا وهو التوقيع على بيانات تدين سياسات الرئيس والحكومة".

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وفي مارس أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للبيلاروس والروس الذين لم يدعموا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالمنافسة في وضع محايد.

وفي الوقت نفسه، تم التوصية باستبعاد الرياضيين المرتبطين بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في بلدانهم من المشاركة في البطولات الدولية.

وستقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، وحتى اللحظة لم يتم حل مسألة مشاركة الرياضيين الروس في المسابقات بعد.

المصدر: "وكالة ريا نوفوستي"