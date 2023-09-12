نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يتفاعل مع خطأ بشأن نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

وقع صحافيون من صحيفة "تايمز أوف إنديا" في خطأ، عندما خلطوا بين لاعب التنس الروسي دانييل مدفيديف ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ليأتي الرد من الأخير.

ونشرت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" منشورا عن المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، والتي لعب فيها الصربي نوفاك دجوكوفيتش أمام دانييل مدفيديف.

وأشارت التغريدة بالخطأ إلى دميتري مدفيديف، ليجيب السياسي: "للأسف، لم ألعب ضد نوفاك دجوكوفيتش".

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وتفوق الصربي بثلاث مجموعات بواقع: (6-3)، (7-6)، (6-3)، خلال مباراة استغرقت 3 ساعات و18 دقيقة، ليتوج بلقبه الرابع في أمريكا المفتوحة، ويعزز رقمه القياسي كأكثر من حصد ألقاب بطولات الغراند سلام في التاريخ (24).

فوز دوجوكوفيتش بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، جعله يتربع على صدارة التصنيف العالمي، للمرة الثامنة، إلى جانب تعزيز رقمه القياسي كأكثر لاعب أنهى العام في صدارة التصنيف.

فيما احتفظ ميدفيديف بالمركز الثالث في تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين.

يذكر أن مدفيديف فاز ببطولة أمريكا المفتوحة عام 2021، عقب هزيمة دجوكوفيتش.

المصدر: RT