دجوكوفيتش يهزم مدفيديف وينال رابع ألقابه بأمريكا المفتوحة

توج نوفاك دجوكوفيتش ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بالفوز على دانييل مدفيديف في المباراة النهائية بثلاث مجموعات دون مقابل.

وتفوق الصربي بواقع (6-3)، (7-6)، (6-3)، خلال مباراة استغرقت 3 ساعات و18 دقيقة، ليتوج بلقبه الرابع في أمريكا المفتوحة، ويعزز رقمه القياسي كأكثر من حصد ألقاب بطولات الغراند سلام في التاريخ (24).

AFP

وثأر دجوكوفيتش من مدفيديف البالغ 27 عاما والذي وقف عائقا في طريقه قبل سنتين بعدما حرمه حينها من إنجاز الفوز بلقب البطولات الأربع الكبرى في العام ذاته، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكرة الصفراء منذ الأسترالي رود لايفر عام 1969.

ليعادل الرقم القياسي الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت منذ 1973.

فوز دوجوكوفيتش بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، جعله يتربع على صدارة التصنيف العالمي، للمرة الثامنة، إلى جانب تعزيز رقمه القياسي كأكثر لاعب أنهى العام في صدارة التصنيف.

وسبق وحصد دجوكوفيتش ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بفوزه على النرويجي كاسبر رود بثلاثة مجموعات نظيفة، في يونيو الماضي

بدوره خسر ابن موسكو حتى الآن أربع مباريات نهائية كبرى: مرتان في أستراليا أمام دجوكوفيتش في 2021 والإسباني رافائيل نادال في 2022، ومرتان في فلاشينغ ميدوز أمام نادال في 2019 ودجوكوفيتش هذه السنة.

المصدر: "وكالات"