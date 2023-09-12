الرياضيون الجزائريون يدعمون المغرب بعد كارثة الزلزال

تضامن رياضيو الجزائر مع الشعب المغربي المنكوب عقب الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق المغربية وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص وأوقع آلاف الجرحى الجمعة الماضي.

وعبر جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، عن تضامنه الكامل، وقدم تعازيه لعائلات ضحايا الزلزال المدمر، في مداخلة إذاعية عبر إذاعة rmc الفرنسية: "أقدم دعمي الكامل للشعب المغربي الذي يمر بأوقات صعبة للغاية، أعزي عائلات الضحايا، قلوبنا معهم، آمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته في أقرب وقت".

🇩🇿🇲🇦 Djamel Belmadi adresse un message de solidarité avec le Maroc : "J'aimerais passer mes condoléances à toutes les victimes du tremblement de terre au Maroc, leur dire qu'on est de tout cœur avec eux et qu'Inch'Allah les choses rentrent dans l'ordre." pic.twitter.com/2xsMqSRRud — After Foot RMC (@AfterRMC) September 10, 2023

وكان نجما منتخب الجزائر رياض محرز وإسماعيل بن ناصر من أوائل اللاعبين العرب والعالميين ممن تضامنوا مع المغرب في هذه المأساة.

وكتب محرز، المنتقل من مانشستر سيتي إلى أهلي جدة السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "خالص التعازي لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة الماضية، الشجاعة للعائلات والأحباء، رحم الله الضحايا".

Force aux victimes du séisme au Maroc cette nuit. Courage aux familles et aux proches. Qu’Allah fasse miséricorde 🤲🏼🇲🇦❤️ — Riyad Mahrez (@Mahrez22) September 9, 2023

أما مواطنه بن ناصر نجم ميلان الإيطالي، فكتب عبر "إكس" أيضا: "قلبي مع المغرب ومع المتضررين من الزلزال، آمل أن تكون الأضرار مادية فقط".

De tout cœur avec le Maroc et toutes les personnes touchées par le séisme, espérons que les dégâts ne soient que matériels 🇲🇦❤️ — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) September 8, 2023

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وشارك أعضاء منتخب الجزائر لرياضة الجودو في حملة للتبرع بالدم من أجل دعم الجرحى والمصابين بفعل الزلزال.

واستفاد أفراد البعثة من الرجال والسيدات على حد سواء، من وجودهم بالمغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للجودو، من أجل المشاركة في الحملة المذكورة.

يذكر أن أعداد ضحايا الزلزال في المغرب مازالت في ارتفاع إذ وصل إلى 2862 قتيلا، بينما بلغ عدد الجرحى 2561، وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، وهي حصيلة غير نهائية.

المصدر: "وسائل إعلام + مواقع التواصل الإجتماعي"