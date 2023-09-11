تداعيات الزلزال.. إلغاء مباراة منتخب المغرب ضد البرازيل الودية

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشكل رسمي، إلغاء مباراة المنتخب الأولمبي الودية ضد البرازيل، ضمن استعدادات "أسود الأطلس" لخوض أولمبياد باريس 2024 المقبل.

وفي بيان رسمي أصدره الاتحاد المغربي لكرة القدم، أعلن من خلاله إلغاء مباراة منتخب المغرب الأولمبي ضد البرازيل بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد الجمعة الماضية.

وجاء بيان الاتحاد المغربي كالتالي: "تعلن الجامعة الملكية لكرة القدم إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمع الاثنين 11 سبتمبر بين المنتخب الوطني الأولمبي ونظيره البرازيلي بالمركب الرياضي بفاس".

وتابع الاتحاد المغربي في بيانه: "وذلك بعد الزلزال الذي ضرب بعض المناطق بالمملكة المغربية، وحالة الحداد التي تعيشها، وتجدد أسرة كرة القدم الوطنية تعازيها الحارة إلى أسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وتسبب زلزال المغرب الذي بلغت قوته نحو 7 درجات على مقياس ريختر في أضرار بالغة في العديد من المدن المغربية، مع تسجيل آلاف من الضحايا والمصابين.

إقرأ المزيد

وتأهل المنتخب الأولمبي المغربي، إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقبلة، بعدما حقق لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بعد فوزه على المنتخب المصري.

وسبق وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف تأجيل مباراة المنتخب المغربي الأول أمام نظيره ليبيريا التي كانت ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وسبق وحسم أسود الأطلس بشكل رسمي، تأهله إلى منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار 2023 المقبلة.

المصدر: "وكالات"