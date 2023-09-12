أول رد على اتهام بوغبا بتعاطي المنشطات

ردت رافاييلا بيمينتا، وكيلة أعمال، بول بوغبا، نجم يوفنتوس على اتهامات تعاطي اللاعب الفرنسي للمنشطات.

وصرحت بيمينتا عبر قناة "RMC" سبورت الفرنسية: "نحن في انتظار التحليل المضاد، ولا يمكن أن يكون لنا رأي قبل النتائج".

وأضافت "الأمر المؤكد أن بوغبا لم يقصد أبدا كسر اللوائح".

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وتورط بول بوغبا البالغ 30 عاما في ثبوت إيجابية عينة المنشطات الخاصة به قبل مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، في الجولة الأولى بالكالشيو.

اللافت أن النجم الفرنسي، لم يشارك في هذه المباراة، إلا أنه سيتعرض للإيقاف مؤقتا لحين الفصل النهائي في موقفه.

وتكهنت تقارير صحفية في إيطاليا، أن بوغبا مهدد بالإيقاف 4 أعوام، إذا ثبتت إيجابية عينة المنشطات الثانية.

المصدر: "وكالات"