سخرية واسعة من بوغبا.. الأمر الإيجابي الوحيد له في إيطاليا هو عينة المنشطات

قررت المحكمة الوطنية الإيطالية لمكافحة المنشطات، يوم الاثنين، إيقاف الفرنسي بول بوغبا، لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب سقوطه في اختبار للمنشطات.

جاءت نتيجة اختبار بول بوغبا إيجابية، وثبت تناوله هرمون التستوستيرون المحظور في اختبار عشوائي للمنشطات بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي جرت في 20 أغسطس الماضي، واكتفى خلالها بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وذكر يوفنتوس أن النادي سيدرس الآن الخطوات الإجرائية التالية، بعد أن أصدرت هيئة مكافحة المنشطات الإيطالية بيانا اليوم الاثنين، أكدت فيه إيقاف بوغبا.

وجاء في بيان صادر عن النادي الإيطالي: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم أن لاعب كرة القدم بول لابيل بوغبا تلقى اليوم 11 سبتمبر 2023، أمر إيقاف احتياطيا من المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات بعد نتائج الاختبارات التي أجريت في 20 أغسطس 2023".

وفي حالة إدانته بتعاطي المنشطات، فمن الممكن أن يتم إيقاف بوغبا لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا.

وسخر البعض من بوغبا وفترته الثانية مع يوفنتوس "الكارثية"، معتبرين أن الشيء الإيجابي الوحيد بالنسبة له في إيطاليا هو عينة المنشطات!.

المصدر: وكالات