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بعد أزمة "القبلة الساخنة".. إقامة ممر شرفي لجينيفر هيرموسو (فيديو)

الرياضة

بعد أزمة
Gettyimages.ru /IMAGO/Noe Llamas / SPP
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حظيت اللاعبة الإسبانية جينيفر هيرموسو باستقبال حافل لدى عودتها لصفوف ناديها باتشوكا المكسيكي، بعد فوزها مع منتخب بلادها بكأس العالم للسيدات 2023، الذي أقيم في أستراليا ونيوزيلندا.

ونظمت لاعبات فريقي باتشوكا ومنافسه بوماس، ممرا شرفيا للاعبة جينيفر هيرموسو، وتم منحها هدية تذكارية، وسط تفاعل الحضور في مدرجات الملعب، الذين حملوا صورا لها.

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وكانت جينيفر هيرموسو (33 عاما) قد تسببت برحيل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، عن منصبه، إذ قدم الأخير استقالته مساء الاثنين، على خلفية القبلة "الساخنة".

واضطر لويس روبياليس لإعلان الاستقالة من منصبه، بعد رد فعل شعبي عنيف بسبب قبلة غير مرغوب فيها على شفتي جينيفر هيرموسو، عقب فوز منتخب إسبانيا لأول مرة في تاريخه بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم للسيدات، كما تمّ إيقافه مؤقتا من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمدة 90 يوما، لحين إجراء تحقيق تأديبي.

المصدر: وسائل إعلام 

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