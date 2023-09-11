تركي آل الشيخ يرد على منتقدي سوق الانتقالات السعودية

رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة ترفيه في السعودية، على منتقدي صفقات أندية دوري روشن لضم نجوم كرة القدم عالميين خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأنفقت أندية دوري روشن الكبار أبرزها (الهلال والنصر واتحاد جدة وأهلي جدة)، أموالا طائلة لضم لاعبين كبار من أوروبا في نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة، أمثال كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق الذي انتقل إلى الاتحاد، بالإضافة إلى النجم البرازيلي نيمار الذي انضم إلى نادي الهلال، الأمر الذي لم يلق صدى إيجابيا عند بعض الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام الغربية وتحديدا في إنجلترا.

وقال تركي آل الشيخ لقنوات "beIN SPORTS"، ردا على المنتقدين: "برأيي الخاص أنا أشوف أن المخاوف في إنجلترا مبالغ فيها، أعتقد أن من حق السعودية أن تطور الدوري لديها، وهذه خطة موضوعة من 2016 وانطلقت في 2017".

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وتابع: "لم نر أصواتهم على الدوري الصيني أو الدوري الأمريكي، هما كانا سباقين في هذا المجال، لم نسمع أصواتهم لما سحبوا اللاعبين والرعاة من الدوري الإيطالي، ولم نسمع أصواتهم عندما استثمر أشخاص من الخارج في دوريهم، الذي كان في التسعينات دوري ضعيف"، حسب قوله.

وأضاف آل الشيخ: "من حق السعودية أن تعمل على تطوير دوريها، وإسعاد شعبها والمقيمين فيها، ولجذب سياح وأنظار العالم للرياضة عندها، لا أتكلم عن كرة القدم فقط، غير مستغرب منهم هذا الموضوع (الانتقاد) وغير واقعي في نفس الوقت".

المصدر: "وسائل إعلام"