رئيس رابطة الدوري الإسباني ينتقد السعودية وميسي

انتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا تحركات سوق الانتقالات السعودية الاستثنائية خلال هذا الصيف، موضحا أن دوري روشن أمامه الكثير من الوقت لبناء سمعة مرموقة وسط الدوريات الأخرى.

وقال تيباس في مؤتمر صحفي خلال مشاركته في فعالية Sports Summit Leaders نظمت في بوينس آيرس من قبل صحيفة "أوليه": "المسابقات لا تبنى على اللاعبين، بل على أسماء الأندية".

وتابع: "يجب أن نعمل بجد أكبر على تطوير المسابقة والعلامة التجارية، الدوري السعودي يشغلني، لكنني لست قلقا فهو لا ينافسنا".

وأوضح: "سنرى قدرتها، لكن إنشاء علامة تجارية رائعة يستغرق الكثير من الوقت".

وبهذا المعنى، قارن تيباس وضع الدوري الفرنسي، عندما كان باريس سان جيرمان يضم كيليان مبابي في صفوفه، إلى جانب ميسي ونيمار، مع الدوري الألماني، واعتبر أن الدوري الألماني يحافظ على "منافسة كبيرة" بدون هذا العدد الكبير من اللاعبين المميزين.

وقال: "الدوري الفرنسي لم يشهد نموا صحيح أن اللاعبين يجعلون الدوري أكثر جاذبية، لكن الشرط لاستمراره بمرور الوقت هو العلامات التجارية للأندية والمسابقات".

🗣️ Javier Tebas: “I wish Messi had returned to La Liga just as I wish he never moved to PSG.” pic.twitter.com/z38vi0mf62 — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) September 6, 2023

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وأضاف: "هناك الدوري الألماني، فرق مثل بايرن ميونخ لديها منافسة كبيرة وليس لديهم نجوم كبار أبدا يواصلون الحفاظ على مستوى مساو لمستوى فريقنا، ويحققون انتصارات رياضية ولم يكن لديهم أبدا ميسي أو كريستيانو رونالدو، لأن العلامة التجارية للنادي موجودة هناك".

وشدد: "المنافسة فوق كل شيء".

وعن رحيل ميسي من برشلونة: "ليونيل لم ينه مسيرته في الدوري الإسباني لأن ليو وبرشلونة لم يتفقا أتمنى لو كان بإمكانه البقاء وإنهاء مسيرته الرياضية في إسبانيا كان من الممكن أن يكون ذلك أفضل له، ولي ولبرشلونة".

المصدر: "وكالات"