الخليفي ينهي الحرب مع مبابي

اختفت لهجة النزاع الشرس التي سادت طوال فترة الانتقالات الصيفية بين ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، ونجم الفريق كيليان مبابي.

وفي تصريحات خلال مقابلة أجراها الخليفي مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية، قال: "كيليان مبابي لاعب مذهل، وشخص رائع".

مضيفا: "لم أجد من قبل مثل الترابط والوحدة التي كان عليها بي إس جي مثلما كان الحال بعد مباراة أولمبيك ليون الأخيرة، إننا نسير في الطريق الصحيح".

مشيرا: "نركز هذا الموسم بشكل أقل على النتائج، بل الاهتمام أكثر بالأداء وأسلوب لعبنا، فإذا فعلنا ذلك ستظهر النتائج".

وختم ناصر الخليفي: "لدينا مدرب رائع ومدير رياضي رائع، وأنا سعيد للغاية بالروح التي يتمتع بها الفريق في الوقت الحالي".

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وشهد الصيف الفائت صداما بين رئيس النادي الباريسي ومبابي، إثر إعلان الأخير رفضه تجديد التعاقد الذي ينتهي في يونيو 2024.

وصرح الخليفي في 5 يوليو الماضي أثناء تقديم المدرب الجديد، لويس إنريكي: "مبابي لم يعد الشخص الذي أعرفه، النادي فوق الجميع، أمامه 3 أسابيع إما تجديد عقده أو الرحيل".

ووصل الأمر برئيس النادي الباريسي لتجميد كيليان مبابي أكثر من 3 أسابيع، حيث غاب عن الجولة الصيفية، والمباريات الودية في كوريا الجنوبية واليابان، وكذلك انطلاقة الدوري الفرنسي.

إلا أن اللاعب عاد مجددا للمشاركة في آخر 3 مباريات، وبقى الموقف عالقا لحين إشعار آخر.

وكانت وسائل الإعلام تتوقع رحيل مبابي عن الفريق خلال فترة الانتقالات التي انتهت مطلع سبتمبر الجاري، وارتبط اللاعب البالغ 24 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد.

المصدر: "وسائل إعلام"