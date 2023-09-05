أمل ريال مدريد الأخير.. سان جيرمان في ورطة "محتملة" بسبب مبابي

قدمت صحيفة "ليكيب" الفرنسية آخر التحديثات بشأن مستقبل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والتي قد تسعد في المقام الأول جماهير ريال مدريد الإسباني.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن موقف مبابي فيما يخص تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لم يتغير، حيث لا ينوي اللاعب التمديد، ويرغب في أن يكون حرا في اختيار ناديه المستقبلي في صيف 2024.

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وحسب التقرير، فإن مبابي وافق على التنازل عن مكافآت تزيد عن 100 مليون يورو لباريس سان جيرمان من أجل العودة إلى الفريق بعد استبعاده من فترة التحضير لموسم 2023-2024، وأنه اتخذ تلك الخطوة لضمان اللعب خلال الموسم بصورة طبيعية.

وإذا استمرت الأمور على حالها، فإن مبابي سيكون حرا في توقيع عقد مبدئي للانضمام إلى أي فريق بداية من يناير 2024، على أن يتم الانتقال في نهاية الموسم بالمجان.

ومن الممكن أن يرى باريس سان جيرمان رحيل نجمه الأول يرحل بالمجان، وهو ما سيكون كارثيا، وفي الوقت نفسه، يمكن لريال مدريد أن يكون الفائز الأكبر إذا كان عليه فقط القلق بشأن دفع راتبه.

المصدر: goal