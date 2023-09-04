سان جيرمان يرد على تصريحات نيمار حول الجحيم الذي عاشه مع ميسي في الفريق

رد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على تصريحات مهاجم الفريق السابق البرازيلي نيمار، الذي وصف المدة التي قضاها في "حديقة الأمراء" مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ"الجحيم".

وخرج النادي الفرنسي ببيان مقتضب ردا على ماجاء: "لن ندلي بأي تعليقات، لدينا أناقة معينة، من الغريب أن كلا اللاعبين (ميسي ونيمار) أرادا البقاء في باريس سان جيرمان".

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وسبق لنيمار الحديث عن مغادرة ميسي لباريس سان جيرمان. قائلا: "كنت سعيدا جدا من أجل ميسي، للموسم الذي قدمه، على الرغم من أنه مر بكل هذا. لقد ذهب إلى الجنة مع الأرجنتين وكان في الجحيم مع باريس".

وتابع:"لقد مررنا بالجحيم معا، أنا وهو".

في 15 يوليو الماضي، أصبح ميسي البالغ 36 عاما لاعبا في إنتر ميامي الذي يلعب في دوري أمريكا الشمالية لكرة القدم، بعقد يمتد نهاية موسم 2024-2025، وسبق أن انضم إلى باريس سان جيرمان عام 2021 قادما من برشلونة.

في 15 أغسطس الفائت، انتقل نيمار من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو، باستثناء المكافآت، ولعب البرازيلي بقميص سان جيرمان منذ عام 2017.

المصدر: RT