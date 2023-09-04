تحت أنظار مشاهير العالم.. ميسي يصنع الحدث مع إنتر ميامي

مرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كرتين حاسمتين وقاد فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه لوس أنجلوس حامل اللقب 3-1، لينعش حظوظه في بلوغ الأدوار الإقصائية من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وساهم ميسي في هدفين، ليعزز رقمه القياسي العالمي في "الأسيست" بعدما وصل إلى 361 كرة حاسمة في مسيرته مع كل الفرق التي لعب لها، و1179 مساهمة ( تسجيل أهداف وتمريرها)، ولايوجد لاعب في التاريخ ساهم بالأهداف أكثر منه.

وهي المباراة الـ 11 تواليا من دون خسارة لإنتر ميامي، منها 10 انتصارات في مختلف المسابقات، منذ وصول ميسي إلى صفوفه قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ سجل النجم الأرجنتيني 11 هدفا مقابل 7 تمريرات حاسمة.

وسجل أهداف إنتر ميامي فاكوندو فارياس، والإسباني جوردي ألبا، وليوناردو كامبانا.

Busquets finds Messi who then assists Jordi Alba for his first official MLS goal. Just like the good old days 🥹 pic.twitter.com/1xCgOgziLK — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 4, 2023

This Leo Messi's Assist Looks like a Movie Scenes 💫pic.twitter.com/NwbqsqlXZT — ACE (@FCB_ACEE) September 4, 2023

وكان من أبرز الحاضرين في المدرجات بلوس أنجلوس لمشاهدة المباراة الأمير البريطاني هاري، إلى جانب نجمي هوليوود، ليوناردو ديكابريو، وأوين ويلسون، والمغنية سيلينا غوميز والممثل الكوميدي، ويل فيريل، أحد أعضاء المجموعة المالكة لنادي لوس أنجلوس.

ولا يزال إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي برصيد 25 نقطة متأخرا بفارق 8 نقاط عن دي سي يونايتد صاحب المركز التاسع الأخير المؤهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، وذلك قبل 9 مباريات من النهاية، بينما يحتل لوس أنجلوس المركز الثالث في ترتيب الغرب.

المصدر: "وكالات"