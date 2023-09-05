تقارير: اتحاد جدة يرفع عرضه لضم صلاح والفرعون يكشف موقفه لزملائه

مازالت الإثارة تحيط بمصير النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الذي ينتهي الخميس القادم في السعودية.

وذكرت بعض التقارير، أن مسؤولي اتحاد جدة سيرفعون عرضهم إلى 200 مليون جنيه إسترليني، لجعل محمد صلاح، الأغلى في التاريخ.

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ووفقا لصحيفة "الديلي ميل" الإنجليزية، فإن صلاح أخبر لاعبي ليفربول، أنه يريد البقاء مع الريدز، رغم أن الميركاتو الصيفي في السعودية لا يزال مفتوحا.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن اتحاد جدة لم يستسلم في صفقة صلاح، رغم تمسك اللاعب المصري بالبقاء مع ليفربول.

وأحرز صلاح، هدفا خلال فوز ليفربول على أستون فيلا (3-0) الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم محمد صلاح، البالغ 31 عاما، إلى صفوف ليفربول صيف 2017، قادما من روما.

يذكر أن اتحاد جدة سيشارك في منافسات كأس العالم للأندية، والتي ستقام في السعودية خلال ديسمبر المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"