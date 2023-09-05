بـ400 ثانية فقط.. شاهد "هالك الروسي" يحقق رقما قياسيا جديدا في رياضات القوة

حقق صاحب الرقم القياسي العالمي في سحب المعدات الثقيلة ورياضات القوة، سيرجيه أجادجانيان، الملقب بـ"هالك الروسي"، رقما قياسيا صعبا في الرياضات المتطرفة.

سجل "الهيكل الروسي" رقما قياسيا جديدا للمسرح المتطرف. ، دمر سيرجي أغادزانيان أكثر من 20 قطعة.

وكان أمام سيرجيه 400 ثانية فقط لتسجيل الرقم القياسي، وذلك بمناسبة الذكرى الـ400 لتأسيس منطقة ليوبيرتسي الروسية والتي ينتمي لها الرياضي.

وقام سيرجيه بلف 13 مقلاة ثم نجح بنفخ وتفجير 10 وسادات طبية لأول مرة في تاريخ رياضات القوة.

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وتم تسجيل الرقم القياسي من قبل الحركة البطولية العالمية "أقوى أمة في العالم"، ضمن السجل المعترف به من قبل الاتحاد الدولي للرجل القوي World Strongman.

وعلق الرياضي المتطرف ميخائيل شيفلياكوف لوكالة "ريا نوفوستي":"ما فعله سيرجيه أمر لا يصدق ، إن الأمر معقد إذ كان من الضروري تدمير الأشياء خلال حد زمني محدد، على الرغم من أن وسادات التدفئة الطبية تحتاج لأكثر من دقيقة لتنتفخ وتنفجر لكنه فعلها خلال ثوان".

ووفقا لشيفلياكوف، من أجل الوصول إلى الحد الزمني المطلوب، بذل "هالك الروسي" جهودا كبيرة، مما أضاف أيضا خطر الإصابة.

وتابع صاحب الرقم القياسي شيفلياكوف:" إن ما فعله سيرجيه مثير للإعجاب حتى بالنسبة للرياضيين الأقوياء".

المصدر: "وكالة ريا نوفستي"